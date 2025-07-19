Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Николая Калашника.

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Какие последствия атаки на Киевскую область?

Ночью 19 июля российские оккупанты в очередной раз запустили свои БПЛА на Киевскую область. Под ударом оказались мирные населенные пункты.

В ОВА отметили, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

По данным Николая Калашника, пострадавших среди населения нет. Также глава ОВА указал, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

Согласно его данным, в Вышгородском районе повреждена машина.

Опять надежно отработали наши охотники с "Чистое небо". За ночь на рубежах области перехвачено более двух десятков вражеских дронов,

– сообщил он.

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К слову, известно, что ночью 19 июля массированному удару со стороны России подверглась Шосткинская община в Сумской области. Так, враг атаковал регион ударными БПЛА почти в течение 4 часов.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения в жилом секторе.