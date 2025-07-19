Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, депутат Київради Олександр Погребський, зазначивши, що дієве перехоплення дронів полягає у двох компонентах. Мовиться про ефективне виявлення та безпосередню роботу екіпажів БпЛА-перехоплювачів.

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"Без ефективного виявлення шанси, що екіпаж дрона-перехоплювача знайде у небі ворожий дрон і зіб'є його, дуже маленькі", – сказав він.

Як протидіяти ворожим безпілотникам?

Олександр Погребський підкреслив, що станції РЛС є дуже важливими. Це також стосується системи роботи для протидії дронам, проте її ще треба удосконалювати.

Нам варто будувати історію із зенітним збиття за допомогою дронів-перехоплювачів. "Шахеди" мають знешкоджувати на лінії бойового зіткнення, адже дуже багато маршрутів і коридорів проходять саме там. Це перший ешелон, де їх треба збивати,

– зауважив він.

Погребський додав, що у другому та третьому ешелонах, перед тиловими містами, мають працювати зенітні екіпажі, зокрема зі стрілецьким та кулеметним озброєнням.

На жаль, вони обмежені в дальності дій, тому їм доводиться працювати неподалік об'єктів критичної інфраструктури.

Щоб розбити групи російських дронів треба робити акцент на підрозділи механізованих бригад, адже в кожному є служби ППО. Їх треба забезпечити ресурсами та необхідним обладнанням, яке дозволило б безпечно, без випромінювання, виявляти повітряні цілі, зокрема і на лінії бойового зіткнення,

– сказав офіцер ЗСУ.

Важливо, щоб в Україні було достатньо екіпажів виявлення та перехоплення ворожих дронів, аби українські військові мали змогу ефективно протидіяти, зважаючи на ту кількість безпілотників, яку запускає противник.

Зазначимо, Мілтек-проєкт ODIN презентував дрон-перехоплювач Win_Hit, здатний ефективно знищувати ворожі безпілотники, зокрема Shahed-136 та "Гербера". Новий БпЛА розвиває швидкість до 300 кілометрів за годину, працює на висотах до 5 кілометрів і вже проходить бойові випробування в межах Сил ППО та ЗСУ. Перша партія зі 100 таких дронів незабаром буде передана до перевірених військових підрозділів.