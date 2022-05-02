Есть сомнения, что Герасимов был на территории Украины, – Арестович

Ранее звучала информация, что начальник генштаба России Валерий Герасимов приехал в Изюм, чтобы лично руководить наступлением. Информацию подтвердили в МВД, но у Алексея Арестовича есть касательно нее сомнения.

О прибытии Герасимова под Изюм стало известно 30 апреля, а уже 1 мая прозвучала информация, что он был ранен в ногу и эвакуирован в Россию.

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Сомнения по поводу "командировки" Герасимова

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, воспринимать информацию о визите Герасимова под Изюм и его ранения не следует сразу принимать на веру.

У меня есть обоснованные сомнения в том, что Герасимов был на территории Украины, и еще большие сомнения в его ранении,

– заявил Арестович.

Он сообщил, что точно известно об уничтожении 200 россиян в результате трех ударов по штабам, среди них как минимум 30 старших офицеров.

"Также мы точно знаем о том, что одно из элитных подразделений российского спецназа, которое охраняло кого-то очень важного, очень сильно пострадало. Много убитых и раненых. То есть кого-то они таки охраняли, но был ли это Герасимов – еще тот вопрос", – добавил советник главы ОП.

Герасимов в Украине: что известно

Российские оккупанты сосредоточили свои большие силы на Изюмском направлении. 28 апреля ВСУ сообщили, что враг готовится к масштабному наступлению. Именно тогда и появилась информация о том, что руководить атакой лично приехал начальник генштаба России Валерий Герасимов.

1 мая Антон Геращенко в своем телеграм-канале сообщил о том, что Валерий Герасимов мог получить ранения. Также о ранениях Герасимова сообщил и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заявил, что Герасимов получил осколочное ранение в ногу.

В то же время журналисты Conflict Intelligence Team опровергли ранения Герасимова. Их источники сообщили, что Герасимов прилетал в Белгород, но никаких нареканий на здоровье у него не было.

В МВД заявили, что подтверждает, что Герасимов был под Изюмом, но никакой достоверной информации о его ранении нет.

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