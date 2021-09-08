За это время удалось собрать достаточно доказательств. Об этом в эфире 24 канала рассказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Дэвид Стулик.
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По его словам, уже были случаи, когда суды в 2016 – 2017 годах осуждали чешских граждан. Но тогда не было достаточных доказательств террористической деятельности.
Для этого нужно время и сотрудничество между следственными органами Украины и Чехии,
– отметил эксперт.
Мотивация чехов, которые воюют за Россию
Как рассказал аналитик, чехи воюют на стороне России из-за 2 мотиваций:
- кто-то просто любит стрелять или воевать, но из-за психических расстройств их не взяли в чешскую профессиональную армию;
- есть люди, которые поехали по идеологическим причинам.
"Есть сторонники "русского мира". Есть люди, которые считают Украину – нацистским государством, которое унижает права русскоязычных", – сказал Стулик.
За оккупантов воюют до 30 человек
По разным подсчетам, на Востоке Украины воюет небольшая группа чехов – примерно от 20 до 30 человек. Известно, что некоторые из них погибли на Донбассе.
Почти нет желающих ехать на Восток Украины. Я думаю, что количество чехов, которые там воюют, будет уменьшаться,
– отметил аналитик.
Также он сообщил, что двое или трое человек находятся в составе ЧВК "Вагнера" за рубежом. Они переехали в третьи страны, ведь знают, что им грозит наказание в Чехии.
Стулик сказал, сколько чехов воюют на Востоке за Россию: смотрите видео
Чехи воюют на Востоке за пророссийских боевиков
- Суд Чехии вынес приговор 27-летнему Лукашу Новачеку за то, что он воевал на Донбассе на стороне боевиков – 20 лет колонии строгого режима.
- Мужчина на суде утверждал, будто не воевал. В то же время сразу несколько свидетелей дали показания о том, что Новачек щеголял перед ними своими боевыми подвигами на стороне российских наемников.
- Это уже второй такой приговор на этой неделе в Чехии. Пражский суд приговорил Иржи Урбанека к 20-летнему заключению по тем же статьям. Его осудили заочно, так как, вероятно, он до сих пор находится на Востоке.
- В июне городской суд Праги приговорил тоже к 20 годам еще одного гражданина Чехии Мартина Кантора, который воевал на стороне оккупантов.