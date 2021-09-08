За цей час вдалось зібрати достатньо доказів. Про це в ефірі 24 каналу розповів старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Девід Стулік.
До теми Обстрілював ЗСУ під Мар'їнкою: у Чехії до 20 років тюрми засудили бойовика
За його словами, вже були випадки, коли суди у 2016 – 2017 роках засуджували чеських громадян. Але тоді не було достатніх доказів терористичної діяльності.
Для цього потрібен час та співпраця між слідчими органами України і Чехії,
– наголосив експерт.
Мотивація чехів, які воюють за Росію
Як розповів аналітик, чехи воюють на стороні Росії через 2 мотивації:
- хтось просто любить стріляти чи воювати, але через психічні розлади їх не взяли в чеську професійну армію;
- є люди, які поїхали з ідеологічних причин.
"Є прихильники "русского мира". Є люди, які вважають Україну – нацистською державою, яка принижує права російськомовних", – сказав Стулік.
За окупантів воюють до 30 осіб
За різними підрахунками, на Сході України воює невелика група чехів – приблизно від 20 до 30 осіб. Відомо, що дехто з них загинув на Донбасі.
Майже немає охочих їхати на Схід України. Я думаю, що кількість чехів, які там воюють, зменшуватиметься,
– зауважив аналітик.
Також він повідомив, що двоє чи троє осіб є у складі ПВК "Вагнера" за кордоном. Вони переїхали у треті країни, адже знають, що їм загрожує покарання в Чехії.
Стулік сказав, скільки чехів воюють на Сході за Росію: дивіться відео
Чехи воюють на Сході за проросійських бойовиків
- Суд Чехії виніс вирок 27-річному Лукашу Новачеку за те, що він воював на Донбасі на боці бойовиків – 20 років колонії суворого режиму.
- Чоловік на суді стверджував, нібито не воював. Водночас одразу кілька свідків дали показання про те, що Новачек хизувався перед ними своїми бойовими подвигами на боці російських найманців.
- Це вже другий такий вирок цього тижня в Чехії. Празький суд засудив Іржі Урбанека до 20-річного ув'язнення за тими ж статтями. Його засудили заочно, бо, ймовірно, він досі перебуває на Сході.
- У червні міський суд Праги засудив теж до 20 років ще одного громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на боці окупантів.