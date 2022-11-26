Кулеба рассказал, что некоторые страны тайно помогают Украине с вооружением
26 ноября 2022 , 01:34Читати новину українською
Источник:МИД Украины
Некоторые страны оказывают Украине военную помощь, хотя не говорят об этом и даже отрицают свое участие. Кулеба объяснил, как это работает.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина получает помощь в виде вооружения от третьих стран, но не напрямую.
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Передавать такое оружие помогают партнеры
Партнеры Украины передают не только собственное вооружение, но и закупают его у третьих стран, передавая его затем Украине. И хотя эти третьи страны публично говорят, что не поставляют оружие в нашу страну, однако они помогают.
Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит,
– сказал Кулеба.
Израиль может помочь Украине с оружием через третью страну
- Ранее сообщалось, что Израиль может рассматривать возможность помочь Украине через другую страну.
- Бывший бригадный генерал израильской армии Амир Авиви сказал, что Израиль мог бы поставлять противоракетное и беспилотное оборудование другим странам, которые помогают Украине, что позволило бы этим третьим странам предоставить Киеву больше своих арсеналов.
- И даже если это уже происходит, мы вряд ли это узнаем, поскольку у Израиля очень натянутые отношения с Россией, которая вдобавок еще и начала тесно сотрудничать с Ираном.
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