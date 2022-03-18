Есть угроза удара: мэр Луцка попросил местных отселиться подальше от авиаремонтного завода

В Луцке местных граждан, проживающих вблизи авиаремонтного завода, просят отселиться из-за возможной угрозы авиаудара от оккупантов.

Такую просьбу озвучил мэр Луцка Игорь Полищук в соцсетях.

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По его словам, в Луцке есть завод "Мотор", и сейчас он находится в зоне риска.

Мы не знаем, будет ли удар или не будет. Но сегодняшние события показывают нам, что это может произойти. Нужно позаботиться о своей безопасности заранее,

– сказал Полищук.

Мэр Луцка обратился к местным, живущим в непосредственной близости к заводу. Речь идет о:

улице Киверцовской от номера 2а до номера 30,

улице Авиаторов и идущим от нее боковым улицам, а именно: Циолковского, Можайского, Кожедуба, Липовецкая, Озерецкая, Жуковского и Петрова.

"По возможности, без паники, но переедьте к вашим родственникам, друзьям или знакомым", – отметил он.

Обращение Игоря Полищука по ситуации в Луцке:



Напомним, что 11 марта около 6:00 в Луцке раздались первые взрывы с начала войны России против Украины. Очевидцы слышали 3-4 взрыва ориентировочно в районе военного аэродрома. Позже сообщили, что там погибли 2 военных, еще 6 человек пострадали.

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