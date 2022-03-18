Таке прохання озвучив мер Луцька Ігор Поліщук у соцмережах.

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За його словами, у Луцьку є завод "Мотор", і зараз він знаходиться в зоні ризику.

Ми не знаємо, буде удар чи не буде. Але сьогоднішні події показують нам, що це може статися. Потрібно подбати про свою безпеку завчасно,

– Поліщук.

Мер Луцька звернувся до місцевих, які живуть в безпосередній близькості до заводу. Йдеться про:

вулицю Ківерцівську від номеру 2а до номеру 30,

вулицю Авіаторів і бічні вулиці, які йдуть від неї, а саме: вул. Ціолковського, Можайського, Кожедуба, Липовецька, Озерецька, Жуковського і Петрова.

"За можливості, без паніки, але переїдьте до ваших родичів, друзів чи знайомих", – зазначив він.

Звернення Ігора Поліщука щодо ситуації в Луцьку:



Нагадаємо, що 11 березня близько 6:00 у Луцьку пролунали перші вибухи від початку війни Росії проти України. Очевидці чули 3 – 4 вибухи орієнтовно в районі військового аеродрому. Згодом повідомили, що там загинули 2 військових, ще 6 людей постраждали.

Важливо – Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва: