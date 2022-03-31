В результате вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.

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В 21 области Украины раздаются сирены

Из-за угрозы вражеского обстрела в 13 областях Украины раздаются сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Киев и Киевская область;
  • Одесская область;
  • Винницкая область;
  • Николаевская область;
  • Днепропетровская область;
  • Харьковская область;
  • Полтавская область;
  • Черкасская область;
  • Запорожье и область;
  • Житомирская область;
  • Кировоградская область;
  • Сумская область;
  • Донецкая область.
  • Львовская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Ровенская область;
  • Закарпатская область;
  • Волынская область;
  • Черновицкая область;
  • Тернопольская область.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно пройти к ближайшему укрытию. Перед этим необходимо выключить свет, газ и погасить огонь в помещениях. Кроме этого, о воздушной тревоге следует сообщить своим соседям. Также нужно помочь больным и пожилым людям.

До укрытия необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что покинуть укрытие можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.

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