Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.

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У 21 області України лунають сирени

Через загрозу ворожого обстрілу 21 області України лунають сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

  • Київ та Київська область;
  • Одеська область;
  • Вінницька область;
  • Миколаївська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Харківська область;
  • Полтавська область;
  • Черкаська область;
  • Запоріжжя та область;
  • Житомирська область;
  • Кіровоградська область;
  • Сумська область;
  • Донецька область;
  • Львівська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Хмельницька область;
  • Рівненська область;
  • Закарпатська область;
  • Волинська область;
  • Чернівецька область;
  • Тернопільська область.

Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим необхідно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у помешканнях. Окрім цього, про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.

До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Зауважте, що покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.


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