Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.
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У 21 області України лунають сирени
Через загрозу ворожого обстрілу 21 області України лунають сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київ та Київська область;
- Одеська область;
- Вінницька область;
- Миколаївська область;
- Дніпропетровська область;
- Харківська область;
- Полтавська область;
- Черкаська область;
- Запоріжжя та область;
- Житомирська область;
- Кіровоградська область;
- Сумська область;
- Донецька область;
- Львівська область;
- Івано-Франківська область;
- Хмельницька область;
- Рівненська область;
- Закарпатська область;
- Волинська область;
- Чернівецька область;
- Тернопільська область.
Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим необхідно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у помешканнях. Окрім цього, про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.
До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Зауважте, що покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.
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