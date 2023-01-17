Есть уже 3 гарантированные батареи Patriot, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинским 17 января. Глава государства отметил, что ВСУ получат три гарантированных батареи Patriot.

Это он подчеркнул во время вечернего обращения. Речь идет о ЗРК Patriot, которые нам передадут Нидерланды для защиты неба над Украиной.

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Украина получит больше Patriot

Глава государства поблагодарил всех и каждого, кто помогает Украине защищаться от российского террора. Он отметил, что в этот день получил важную новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Новость фактически заключается в продолжении наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало,

– отметил он.

Владимир Зеленский добавил, что в Украине продолжают работу над новыми решениями. Они необходимы для того, чтобы укрепить украинскую ПВО.

Украинские военные проходят обучение

Отметим, что 16 января в США прибыли украинские военные. Там они будут овладевать ЗРК Patriot. Интересно, что само обучение будет проходить по ускоренной программе. Это необходимо для того, чтобы как можно скорее системы прибыли в Украину и прикрывали наше с вами небо.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, обязательство научить украинцев взяли на себя американские партнеры. Он добавил, что раньше наше государство даже мечтать не могло, что получит ЗРК Patriot.

Раньше мы даже мечтать не могли, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев – минимальна. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры,

– рассказал Резников.



Что нужно знать о ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала​

Напоследок напомним, что овладевать ЗРК Patriot в США будут около 100 украинских военных. Учения будут проходить в штате Оклахома. Процесс подготовки запланированный в одной из четырех военных баз – в Форт-Силле.