Американские партнеры обязались научить украинцев пользоваться системами Patriot. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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"Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, – минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. шение взяли на себя американские партнеры", – рассказал Резников.
Почему Украине нужны ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала
Надежды Резникова
Министр отметил, что идет "война в движении" и Украина борется с помощью ресурсов партнеров. По словам Резникова, нужно быть благодарными союзникам.
Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, – сказал министр.
Украина вскоре получит ЗРК Patriot: последние новости
- Системы ПВО для Украины предоставят США и Германия. К ним 17 января присоединились Нидерланды.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что Украина точно получит 2 батареи ЗРК Patriot. По его словам, у каждой будет по 8 пусковых установок.
- В немецком правительстве рассказали, что отправят Patriot в Украину уже в первом квартале 2023 года. Кроме этого, передадут около 40 бронетранспортеров Marder.