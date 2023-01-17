Американські партнери взяли на себе зобов'язання навчити українців користуватися системами Patriot. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

До теми Навчатимуться на системах Patriot: майже 100 українських військових прибули в США

"Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", – розповів Резніков.



Чому Україні потрібні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Сподівання Резнікова

Міністр зазначив, що триває "війна в русі" й Україна бореться з допомогою ресурсів партнерів. За словами Резнікова, треба бути вдячними союзникам.

Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять в нашу з вами перемогу. Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, – сказав міністр.

Україна незабаром отримає ЗРК Patriot: останні новини