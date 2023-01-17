Американські партнери взяли на себе зобов'язання навчити українців користуватися системами Patriot. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
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"Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", – розповів Резніков.
Чому Україні потрібні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу
Сподівання Резнікова
Міністр зазначив, що триває "війна в русі" й Україна бореться з допомогою ресурсів партнерів. За словами Резнікова, треба бути вдячними союзникам.
Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять в нашу з вами перемогу. Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, – сказав міністр.
Україна незабаром отримає ЗРК Patriot: останні новини
- Системи ППО для України нададуть США та Німеччина. До них 17 січня приєдналися Нідерланди.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що Україна точно отримає 2 батареї ЗРК Patriot. За його словами, кожна матиме по 8 пускових установок.
- У німецькому уряді розповіли, що відправлять Patriot в Україну вже у першому кварталі 2023 року. Крім цього, передадуть приблизно 40 бронетранспортерів Marder.