Как отмечают в разведке Британии, украинские военные уже готовятся к обороне города.

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26 апреля в Запорожье уже был "прилет"

Тем временем по Запорожью оккупанты уже совершили атаку. Так, 26 апреля в 06:50 стало известно о вражеской атаке по городу. Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Пока никакой дополнительной информации нет. Ее обещаю сообщить впоследствии.

Не исключается, что российские военные будут наносить повторные удары. Так что жителям области настоятельно рекомендуем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это может спасти жизнь.

Добавим, что на оккупированных территориях Запорожской области оккупанты продолжают терроризировать горожан. Они составляют списки, блокируют выезд, производят принудительную мобилизацию. Также вместо сине-желтого флага вывешивают красные или триколоры.

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