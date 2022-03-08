Есть вещи, которые зависят не от нас, а от человечности – Зеленский о помощи других стран
Президент Украины Владимир Зеленский постоянно продолжает говорить с партерами и лидерами стран по поводу циничного наступления России на Украину.
А также европарламентариями, знающими, как нам помочь. Об этом он сказал во время нового обращения 8 марта.
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"У нас очень насыщенные переговорные сутки. Я говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Народ Литвы стоит бок о бок с украинцами всегда в этой борьбе. Мы чувствуем помощь и ценим", – сказал Зеленский.
Также президент разговаривал с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, которого назвал "нашим другом". Кроме того, даже разговаривал с премьер-министром Индии господином Моди.
Но есть вещи, которые не решаются в переговорах и не зависят непосредственно от нас, а только от человечности,
– подчеркнул Зеленский.
И именно это "должны победить в ведущих столицах". Надо победить страх и любые выгоды, считает Зеленский.
Он также добавил, что будет обращаться к народам мира, если их лидеры не приложат усилия, чтобы остановить этот геноцид.
Утреннее обращение Зеленского за 8 марта: смотрите видео
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