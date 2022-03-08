А також європарламентарями, які знають, як нам допомогти. Про це він сказав під час нового звернення 8 березня.

Увага Окупанти перетворюють Сумщину на пекло, – Зеленський

"У нас дуже насичена переговорна доба. Я говорив з президентом Литви Ґітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями завжди у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу і цінуємо", – сказав Зеленський.

Також президент розмовляв з президентом Євроради Шарлем Мішелем, якого назвав "нашим другом". Крім цього, навіть розмовляв із прем'єр-міністром Індії паном Моді.

Але є речі, які не вирішують у переговорах та не залежать безпосередньо від нас, а тільки від людяності,

– наголосив Зеленський.

І саме це "мають перемогти у провідних столицях". Треба перемогти страх та будь-які вигоди, вважає Зеленський.

Він також додав, що буде звертатися до народів світу, якщо їх лідери не докладуть зусиль, щоб зупинити цей геноцид.

Ранкове звернення Зеленського за 8 березня: дивіться відео

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