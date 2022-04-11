Есть война или нет – никто в мире не может спрогнозировать, что будет делать Россия, – Зеленский

Некоторые западные государства политически прикрываются риском ядерной войны, чтобы не вступаться за Украину в ее противостоянии с Россией. Однако президент Зеленский уверен: спрогнозировать действия России невозможно.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе 60 Minutes американского телеканала CBS. Зеленский уверен, Украина – не конечная цель россиян.

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Никто не может спрогнозировать действия России

Никто не может спрогнозировать, что будет делать Россия, несмотря на то, идет война в Украине или нет. Если они будут продвигаться по Украине, то потом точно будут продвигаться вдоль Европы,

– объяснил Зеленский.

Со временем Россия станет менее прогнозируемой. Оккупанты используют оружие не на своей территории, поэтому причину могут найти любую. Сейчас это Украина, подчеркнул президент, а завтра может быть снова Сирия или Кавказ.

Нет смысла прикрываться ядерными угрозами

Зеленский уверен, что сейчас бессмысленно прикрываться поступающими от России ядерными угрозами. Президент говорит, что просил ввести санкции против Москвы еще до вторжения. Ему отвечали, что сделают это, как только нога российского солдата ступит на украинскую землю. Зеленский еще тогда высказывал позицию, что Путина это не остановит, потому что его прогнозировать невозможно.

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