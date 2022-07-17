Есть вопросы из-за большого количества предателей, – Зеленский об устранении Венедиктовой и Баканова
17 июля 2022 , 22:34Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский решил отстранить Ирину Венедиктову и Ивана Баканова от исполнения обязанностей. Глава государства объяснил столь неожиданное решение.
Вечером 17 июля на сайте Президента Украины появились указы об отстранении Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова, возглавлявших генпрокуратуру и СБУ. Такое решение Зеленского было неожиданным.
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Объяснение Зеленского