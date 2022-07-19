Есть вопросы о продолжении расследования преступлений рф, – Железняк об увольнении Венедиктовой

Верховная Рада сегодня уволила Ирину Вередиктову с должности генерального прокурора Украины. Госпожа Венедиктова присутствовала на собрании профильного комитета, Иван Баканов на встрече не присутствовал.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк. Он также отметил, что эти громкие отстранения, которые произошли сегодня, не удивили. Еще вчера было зарегистрировано представление об увольнении господина Баканова от президента Украины.

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"А сегодня утром мы получили предложение об увольнении госпожи Венедиктовой. Эти вопросы были вынесены на голосование и поддержаны в зале Верховной Рады – 264 голоса", – рассказал Железняк.

Мы с коллегами не голосовали, ведь что касается увольнения Баканова – не было смысла этого делать, ведь он не присутствовал, ни на комитетах, ни в зале. Уволить человека без его присутствия, не получив желаемые ответы – без смысла. Поэтому "Голос" и некоторые другие фракции не голосовали,

– отметил Ярослав Железняк.

"Что касается Венедиктовой, то было проще, ведь она пришла на собрание комитета. Там не было громких обвинений или заявлений, стало ясно, что она не будет против какого-либо принятого решения", – отметил народный депутат.

По словам Ярослава Железняка, депутаты "Голоса" не голосовали за назначение Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора, поэтому и не голосовали за увольнение.

Важно то, что будет в будущем с теми расследованиями, которые мы начали с нашими международными партнерами по преступлениям россии,

– предостерегает народный избранник.

Ирину Венедиктову отстранили от должности генпрокурора Украины – детали

Ирина Венедиктова стала генпрокурором в середине марта 2019 года. Однако вечером 17 июля появилась информация, что Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова с должностей.

Президент объяснил отстранение ведущих правоохранителей большим количеством предателей и коллаборантов в их органах. Исполняющим обязанности генпрокурора решили назначить Алексея Симоненко. Относительно персоны последнего немало вопросов и замечаний, поскольку он причастен к Олегу Татарову, который рассказывал, что протестующие на Майдане "стреляли друг другу в спину".

Венедиктова 18 июля впервые публично отреагировала на решение президента об отстранении. Она отметила, что прокомментирует ситуацию с ее устранением более исчерпывающе, когда "придет время".

19 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. В этот же день депутаты проголосовали за соответствующее решение, поэтому ее официально уволили из ОГП.