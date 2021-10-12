Есть высокий шанс, – в "Слуге народа" предположили, посадят ли Медведчука в тюрьму
Источник:24 канал
Народного депутата Украины и кума Владимира Путина Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Существует большая вероятность того, что его посадят в тюрьму.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила нардеп от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук. Статья, в которой подозревают Виктора Медведчука, является очень тяжелой.
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Может ли Медведчук попасть в тюрьму
На вопрос журналистов, может ли Медведчук попасть в тюрьму, депутат ответила утвердительно. "Да, есть высокий шанс", – резюмировала Верещук.
Прокуратура в суде давала свои аргументы, приводила факты. Миллиард гривен залога – это беспрецедентно, но и политик такого рода тоже беспрецедентно,
– добавила нардеп.
Она подчеркнула, что статья, по которой обвиняют пророссийского депутата – очень тяжелая. Речь идет о госизмене и финансировании терроризма.
Дело Медведчука: что надо знать
- Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила 8 октября, что Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в размере миллиард гривен.
- До 31 октября пророссийский нардеп находится под круглосуточным домашним арестом.
- В целом Медведчука подозревают в трех эпизодах, которые связаны с государственной изменой и сотрудничеством с Россией.