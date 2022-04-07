Есть жизнь, будет победа: сотрудники ГСЧС спасли маленького котенка в Бородянке
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты практически полностью разрушили Бородянку. Но сотрудники ГСЧС не теряют надежды, ища тех, кто мог выжить. Как вот этот котенок.
Крошечного пушистика спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Теперь ему ничего не угрожает.
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Котенок чудом спасся
Крошечный комочек шерсти чудом выжил после страшных атак российскими захватчиками Бородянки. Спасатели ее вытащили и уже заботятся о котенке.
Есть жизнь. И будет победа,
– отметили в ГСЧС.
Теперь котенку ничего не угрожает / Фото ГСЧС
Пользователи сети поблагодарили спасателей за их огромное сердце. Они в восторге от того, что в эти темные времена наши смелые парни продолжают доказывать, что добро на нашей стороне:
- "Милота. Спасибо, что спасаете это маленькое чудо";
- "Сколько в наших ребятах любви и нежности";
- "Как мило! Слава Украине! Героям слава!".
Помните, мы уже победили. Им не удалось сделать нас черствыми и лишить всего человеческого, что у нас есть!
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