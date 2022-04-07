Крихітного пухнастика рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Тепер йому нічого не загрожує.
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Кошеня дивом врятувалося
Крихітна грудочка шерсті дивом вижила після страшних атак російськими загарбниками Бородянки. Рятувальники її витягнули та вже опікуються кошеням.
Є життя. І буде перемога,
– зазначили в ДСНС.
Тепер кошеняткові нічого не загрожує / Фото ДСНС
Користувачі мережі подякували рятувальникам за їхнє величезне серце. Вони у захваті від того, що в ці темні часи наші сміливі хлопці та дівчата продовжують доводити, що добро на нашій стороні:
- "Милота. Дякуємо, що рятуєте це маленьке диво";
- "Скільки в наших хлопцях любові і ніжності";
- "Як мило! Слава Україні! Героям слава!".
Пам'ятайте, що ми вже перемогли. Їм не вдалося зробити нас черствими та позбавити усього людського, що в нас є!
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