Крихітного пухнастика рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Тепер йому нічого не загрожує.

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Кошеня дивом врятувалося

Крихітна грудочка шерсті дивом вижила після страшних атак російськими загарбниками Бородянки. Рятувальники її витягнули та вже опікуються кошеням.

Є життя. І буде перемога,

– зазначили в ДСНС.



Тепер кошеняткові нічого не загрожує / Фото ДСНС

Користувачі мережі подякували рятувальникам за їхнє величезне серце. Вони у захваті від того, що в ці темні часи наші сміливі хлопці та дівчата продовжують доводити, що добро на нашій стороні:

"Милота. Дякуємо, що рятуєте це маленьке диво";

"Скільки в наших хлопцях любові і ніжності";

"Як мило! Слава Україні! Героям слава!".

Пам'ятайте, що ми вже перемогли. Їм не вдалося зробити нас черствими та позбавити усього людського, що в нас є!

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