Есть проблемы: Притула оценил год президентства Зеленского и вспомнил о разговоре с ним
Шоумен Сергей Притула в течение года общался с президентом Владимиром Зеленским лишь однажды. Он просил позаботиться о безопасности киевского активиста Романа Ратушного.
В интервью "Украинской правде" Притула рассказал, что говорилось о стычках из-за застройки Протасового яра. Тогда протестующих неоднократно били, а 22-летнему Ратушному угрожали.
Интересно Притула признался, претендует ли на должность мэра Киева
Тогда шоумен в обращении к главе государства апеллировал к тому, что если "каждый из нас – президент", то "покушение на Рому – это покушение на Зеленского".
Мой разговор с Зеленским состоялась в конце декабря 2019 года. Я написал пост в фейсбуке, где обратился к президенту Зеленскому... На следующее утро он меня набрал, мы пообщались, он пообещал, что этим делом займется СБУ. Я не знаю, потом Баканов "звонил какому-то черту", но, думаю, что надо у Романа на сегодняшний день спросить, насколько он безопасно себя чувствует,
– отметил Притула.
Как Притула оценил первый год Зеленского на посту президента
- Что же касается первого года работы самого Зеленского, то Притула сказал, что "это был год тяжелых испытаний как для Зеленского, так и для всей страны".
- По его словам, "есть одна положительная вещь – Зеленский поправился", то есть президенту некогда заниматься спортом с государственными делами.
- Зато Притулу смущает кадровая политика Зеленского, которого он знает уже почти 20 лет. По его мнению, предыдущее правительство "профукало" подготовку к борьбе с коронавирусом, а новая генпрокурор Ирина Венедиктова делает странные и несвоевременные заявления.
- По мнению Притулы, у президента "есть определенные проблемы с донесением информации до людей" и ему следовало бы провести большую пресс-конференцию – и чтобы она была не в режиме "конвейера в столовой", потому что "накапливаются вопросы".
Обратите внимание! Шоумена и члена политсовета партии "Голос" Сергея Притулу называют одним из претендентов на должность мэра Киева. Сам Притула утверждает, что мэрство для него сейчас – "не приоритетная история".
Выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года.
Денежные залоги для кандидатов на должности мэров украинских городов / Инфографика 24 канала
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