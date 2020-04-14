Есть проблемы: Притула оценил год президентства Зеленского и вспомнил о разговоре с ним

Шоумен Сергей Притула в течение года общался с президентом Владимиром Зеленским лишь однажды. Он просил позаботиться о безопасности киевского активиста Романа Ратушного.

В интервью "Украинской правде" Притула рассказал, что говорилось о стычках из-за застройки Протасового яра. Тогда протестующих неоднократно били, а 22-летнему Ратушному угрожали.

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Тогда шоумен в обращении к главе государства апеллировал к тому, что если "каждый из нас – президент", то "покушение на Рому – это покушение на Зеленского".

Мой разговор с Зеленским состоялась в конце декабря 2019 года. Я написал пост в фейсбуке, где обратился к президенту Зеленскому... На следующее утро он меня набрал, мы пообщались, он пообещал, что этим делом займется СБУ. Я не знаю, потом Баканов "звонил какому-то черту", но, думаю, что надо у Романа на сегодняшний день спросить, насколько он безопасно себя чувствует,

– отметил Притула.

Как Притула оценил первый год Зеленского на посту президента

Что же касается первого года работы самого Зеленского, то Притула сказал, что "это был год тяжелых испытаний как для Зеленского, так и для всей страны".

По его словам, "есть одна положительная вещь – Зеленский поправился", то есть президенту некогда заниматься спортом с государственными делами.

Зато Притулу смущает кадровая политика Зеленского, которого он знает уже почти 20 лет. По его мнению, предыдущее правительство "профукало" подготовку к борьбе с коронавирусом, а новая генпрокурор Ирина Венедиктова делает странные и несвоевременные заявления.

По мнению Притулы, у президента "есть определенные проблемы с донесением информации до людей" и ему следовало бы провести большую пресс-конференцию – и чтобы она была не в режиме "конвейера в столовой", потому что "накапливаются вопросы".

Обратите внимание! Шоумена и члена политсовета партии "Голос" Сергея Притулу называют одним из претендентов на должность мэра Киева. Сам Притула утверждает, что мэрство для него сейчас – "не приоритетная история".



Выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года.



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