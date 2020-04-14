Є проблеми: Притула оцінив рік президенства Зеленського і згадав про розмову з ним
Шоумен Сергій Притула протягом року спілкувався з президентом Володимиром Зеленським лише одного разу. Він просив подбати про безпеку київського активіста Романа Ратушного.
В інтерв'ю "Українській правді" Притула розповів, що мовилось про сутички через забудови Протасового яру. Тоді протестувальників неодноразово били, а 22-річному Ратушному погрожували.
Цікаво Притула зізнався, чи претендує на посаду мера Києва
Тоді шоумен у зверненні до голови держави апелював до того, що якщо "кожен з нас – президент", то "замах на Рому – це замах на Зеленського".
Моя розмова з Зеленським відбулася наприкінці грудня 2019 року. Я написав пост у фейсбуці, де звернувся до президента Зеленського... Наступного ранку він мене набрав, ми поспілкувалися, він пообіцяв, що цією справою займеться СБУ. Я не знаю, чи потім Баканов "дзвонив якомусь чорту", але, думаю, що треба у Романа на сьогоднішній день запитати, наскільки він безпечно себе почуває,
– зазначив Притула.
Як Притула оцінив перший рік Зеленського на посаді президента
- Що ж до першого року роботи самого Зеленського, то Притула сказав, що "це був рік доволі важких випробувань як для Зеленського, так і для всієї країни".
- За його словами, "є одна позитивна річ – Зеленський поправився", тобто президенту немає коли займатися спортом за державними справами.
- Натомість Притулу бентежить кадрова політика Зеленського, якого він знає вже майже 20 років. На його думку, попередній уряд "профукав" підготовку до боротьби з коронавірусом, а нова генпрокурорка Ірина Венедіктова робить дивні і несвоєчасні заяви.
- На думку Притули, у президента "є певні проблеми з донесенням інформації до людей" і йому варто було б провести велику пресконференцію – і щоб вона була не в режимі "конвеєра в столовій", бо "накопичуються питання".
Зверніть увагу! Шоумена і члена політради партії "Голос" Сергія Притулу називають одним із претендентів на посаду мера Києва. Сам Притула стверджує, що мерство для нього наразі – "не пріоритетна історія".
Вибори мера Києва мають відбутися 25 жовтня 2020 року.
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