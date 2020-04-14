15:07
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Є проблеми: Притула оцінив рік президенства Зеленського і згадав про розмову з ним

      -
      Сергій Притула / facebook.com/serhiyprytula

      Шоумен Сергій Притула протягом року спілкувався з президентом Володимиром Зеленським лише одного разу. Він просив подбати про безпеку київського активіста Романа Ратушного.

      В інтерв'ю "Українській правді" Притула розповів, що мовилось про сутички через забудови Протасового яру. Тоді протестувальників неодноразово били, а 22-річному Ратушному погрожували. 

      Цікаво Притула зізнався, чи претендує на посаду мера Києва

      Тоді шоумен у зверненні до голови держави апелював до того, що якщо "кожен з нас – президент", то "замах на Рому – це замах на Зеленського".

      Моя розмова з Зеленським відбулася наприкінці грудня 2019 року. Я написав пост у фейсбуці, де звернувся до президента Зеленського... Наступного ранку він мене набрав, ми поспілкувалися, він пообіцяв, що цією справою займеться СБУ. Я не знаю, чи потім Баканов "дзвонив якомусь чорту", але, думаю, що треба у Романа на сьогоднішній день запитати, наскільки він безпечно себе почуває,
      – зазначив Притула.

      Як Притула оцінив перший рік Зеленського на посаді президента

      • Що ж до першого року роботи самого Зеленського, то Притула сказав, що "це був рік доволі важких випробувань як для Зеленського, так і для всієї країни".
      • За його словами, "є одна позитивна річ – Зеленський поправився", тобто президенту немає коли займатися спортом за державними справами.
      • Натомість Притулу бентежить кадрова політика Зеленського, якого він знає вже майже 20 років. На його думку, попередній уряд "профукав" підготовку до боротьби з коронавірусом, а нова генпрокурорка Ірина Венедіктова робить дивні і несвоєчасні заяви.
      • На думку Притули, у президента "є певні проблеми з донесенням інформації до людей" і йому варто було б провести велику пресконференцію – і щоб вона була не в режимі "конвеєра в столовій", бо "накопичуються питання".

      Зверніть увагу! Шоумена і члена політради партії "Голос" Сергія Притулу називають одним із претендентів на посаду мера Києва. Сам Притула стверджує, що мерство для нього наразі – "не пріоритетна історія".

      Вибори мера Києва мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Сергій Притула
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Зниження зарплат держапарату: чи правильно ми економимо?
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 14:30 Новини про коронавірус 14 квітня: ринки знову закривають, на літо не радять планувати мандрівки
      Соломія Ніколайчук