Є проблеми: Притула оцінив рік президенства Зеленського і згадав про розмову з ним

Шоумен Сергій Притула протягом року спілкувався з президентом Володимиром Зеленським лише одного разу. Він просив подбати про безпеку київського активіста Романа Ратушного.

В інтерв'ю "Українській правді" Притула розповів, що мовилось про сутички через забудови Протасового яру. Тоді протестувальників неодноразово били, а 22-річному Ратушному погрожували.

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Тоді шоумен у зверненні до голови держави апелював до того, що якщо "кожен з нас – президент", то "замах на Рому – це замах на Зеленського".

Моя розмова з Зеленським відбулася наприкінці грудня 2019 року. Я написав пост у фейсбуці, де звернувся до президента Зеленського... Наступного ранку він мене набрав, ми поспілкувалися, він пообіцяв, що цією справою займеться СБУ. Я не знаю, чи потім Баканов "дзвонив якомусь чорту", але, думаю, що треба у Романа на сьогоднішній день запитати, наскільки він безпечно себе почуває,

– зазначив Притула.

Як Притула оцінив перший рік Зеленського на посаді президента

Що ж до першого року роботи самого Зеленського, то Притула сказав, що "це був рік доволі важких випробувань як для Зеленського, так і для всієї країни".

За його словами, "є одна позитивна річ – Зеленський поправився", тобто президенту немає коли займатися спортом за державними справами.

Натомість Притулу бентежить кадрова політика Зеленського, якого він знає вже майже 20 років. На його думку, попередній уряд "профукав" підготовку до боротьби з коронавірусом, а нова генпрокурорка Ірина Венедіктова робить дивні і несвоєчасні заяви.

На думку Притули, у президента "є певні проблеми з донесенням інформації до людей" і йому варто було б провести велику пресконференцію – і щоб вона була не в режимі "конвеєра в столовій", бо "накопичуються питання".

Зверніть увагу! Шоумена і члена політради партії "Голос" Сергія Притулу називають одним із претендентів на посаду мера Києва. Сам Притула стверджує, що мерство для нього наразі – "не пріоритетна історія".



Вибори мера Києва мають відбутися 25 жовтня 2020 року.