Эстонский музей заменил пустотой картины московских художников-концептуалистов
22 марта 2022 , 10:45Читати новину українською
Источник:RUSanctions
Один из эстонских художественных музеев убрал картины московских и прибалтийских художников, которые должны были выставляться. Вместо них на стенах видны "тени" от картин.
Показ картин российских и прибалтийских концептуалистов был отменен – теперь вместо картин на стенах остались их "тени" и подписи.
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Тени вместо российских картин будут висеть на стенах еще месяц.
При этом в музее заявили, что искусство и российские художники не виноваты в происходящем в Украине, но некоторые работы в "новом контексте событий" могут тяжело воспринять.
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