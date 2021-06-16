Харьковчанка заявила, что власть ущемляет ее права, поскольку девушке приходится писать научную работу на украинском, а она хочет на российском.

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Пишу курсовую работу на е*учем украинском языке,

– сказала девушка.

Она даже сказала, что лучше бы писала работу на английском.

"Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете мою психику и нервы... Я лучше на английском напишу", – сказала студентка.

Заявление девушки об украинском языке, смотрите видео:

Что известно о девушке

В телеграм-канале "Катарсис" утверждают, что девушку зовут Маргарита Мальцева. Она живет в Харькове.

Кстати, страницу в инстаграме девушка уже закрыла.

Мальцева объяснила свое заявление

В телеграме написали якобы объяснение девушки. Она сказала, что некоторые регионы Украины якобы не приспособлены к украинскому языку. Кроме того, харьковчанка назвала языковую реформу бредом.

Мальцева убеждает, что якобы любит литературный украинский язык, а "не оскверненный людьми в Раде".



Объяснение Мальцевой / Фото "Катарсис"