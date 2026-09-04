Навеки 43: в Сумской области погиб командир отделения ГСЧС Евгений Абрамчук

Печальное известие из Сумщины получили украинские спасатели. Во время исполнения служебных обязанностей в Глуховской общине погиб командир отделения 18 ДПРЧ 2 ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Евгений Абрамчук.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно о Евгении Абрамчуке

Евгений Абрамчук почти 20 лет своей жизни посвятил Службе спасения.

До последнего оставался в строю, добросовестно выполняя свой профессиональный долг и помогая людям… Впереди было еще так много планов, мечтаний и счастливых моментов,

– написали коллеги.

Спасателю теперь навсегда 43 года.

У него остались жена и двое сыновей.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Абрамчука. Светлая память!

Напомним, что на фронте погиб Даниил "Серфер" Смирнов. Он встал на защиту Украины в 18 лет, вернувшись ради этого из-за границы.

Воин погиб 28 августа, незадолго до рождения своего ребенка.