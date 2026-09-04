Навеки 43: в Сумской области погиб командир отделения ГСЧС Евгений Абрамчук
Печальное известие из Сумщины получили украинские спасатели. Во время исполнения служебных обязанностей в Глуховской общине погиб командир отделения 18 ДПРЧ 2 ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Евгений Абрамчук.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Что известно о Евгении Абрамчуке
Евгений Абрамчук почти 20 лет своей жизни посвятил Службе спасения.
До последнего оставался в строю, добросовестно выполняя свой профессиональный долг и помогая людям… Впереди было еще так много планов, мечтаний и счастливых моментов,
– написали коллеги.
Спасателю теперь навсегда 43 года.
У него остались жена и двое сыновей.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Абрамчука. Светлая память!
Напомним, что на фронте погиб Даниил "Серфер" Смирнов. Он встал на защиту Украины в 18 лет, вернувшись ради этого из-за границы.
Воин погиб 28 августа, незадолго до рождения своего ребенка.