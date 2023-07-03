В сообщении Следственного комитета России говорится, что Черняк объявлен в розыск. Также российские СМИ сообщают, что сейчас решается вопрос об аресте долей организаций, входящих в холдинг Global Spirits, основателем и владельцем которого является Черняк.

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Россияне объявили в розыск Черняка

Справка. Global Spirits – украинский алкогольный холдинг, в который входят такие бренды, как "Хортица", "Blagoff", "Мороша", "Медовуха", "Первак", "Shustoff", "Микадо" и другие известные марки.

Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и других украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 миллионов рублей для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации,

– заявили российские оккупанты.

На территории Москвы и области следователи якобы провели уже более 10 обысков по этому делу. В МВД России сообщили, что изъяли компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

Также россияне заявили, что проведены допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций. В ближайшее время российские следователи планируют рассмотреть вопрос об аресте долей организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк.

Работают ли Global Spirits в России

Global Spirits ранее сообщали, что после февраля 2022 года холдинг отозвал лицензию на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынках. В мае 2022-го российские СМИ заявили, что алкогольные заводы, выпускавшие водку "Хортица", "Мороша" и "Первак", сменили владельца в России.

Компания заявила, что страна-террорист неправомерно использует их бренды на своей территории и обжаловала это в суде Кипра.

Сам Черняк прокоментировал это достаточно лаконично. Он обратил внимание на то, что у него выросло количество подписчиков.

Что-то страшное происходит. Более 6 тысяч подписчиков за три часа. Такой,

– написал он.