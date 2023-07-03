У повідомленні Слідчого комітету Росії мовиться, що Черняка оголошено в розшук. Також російські ЗМІ повідомляють, що наразі вирішується питання про арешт часток організацій, що входять до холдингу Global Spirits, засновником і власником якого є Черняк.
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Росіяни оголосили в розшук Черняка
Співучасники організували перерахування військовослужбовцям Збройних сил України та інших українських збройних формувань грошових коштів у розмірі понад 500 мільйонів рублів для здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації,
– заявили російські окупанти.
На території Москви та області слідчі нібито провели вже більше ніж 10 обшуків у цій справі. В МВС Росії повідомили про те, що вилучили комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.
Також росіяни заявили, що проведено допити засновників і керівників організацій, які входять до холдингу. Найближчим часом російські слідчі планують розглянути питання про арешт часток організацій, які входять до холдингу, бенефіціаром якого є Черняк.
Чи працюють Global Spirits у Росії
Global Spirits раніше повідомляли, що після лютого 2022 року холдинг відкликав ліцензію на виробництво алкогольної продукції на російському та білоруському ринках. У травні 2022-го російські ЗМІ заявили, що алкогольні заводи, які випускали горілку "Хортиця", "Мороша" та "Первак" змінили власника в Росії.
Компанія заявила, що країна-терористка неправомірно використовує їхні бренди на своїй територій й оскаржувала це в суді Кіпру.
Сам Черняк покоментував це доволі лаконічно. Він звернув увагу на те, що у нього зросла кількість підписників.
Щось страшне коїться. Більш ніж 6 тисяч підписників за три години. Отакої,
– написав він.