У повідомленні Слідчого комітету Росії мовиться, що Черняка оголошено в розшук. Також російські ЗМІ повідомляють, що наразі вирішується питання про арешт часток організацій, що входять до холдингу Global Spirits, засновником і власником якого є Черняк.

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Росіяни оголосили в розшук Черняка

Довідка. Global Spirits – український алкогольний холдинг, до якого належать такі бренди, як "Хортиця", "Blagoff", "Мороша", "Медовуха", "Первак", "Shustoff", "Мікадо" та інші відомі марки.

Співучасники організували перерахування військовослужбовцям Збройних сил України та інших українських збройних формувань грошових коштів у розмірі понад 500 мільйонів рублів для здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації,

– заявили російські окупанти.

На території Москви та області слідчі нібито провели вже більше ніж 10 обшуків у цій справі. В МВС Росії повідомили про те, що вилучили комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.

Також росіяни заявили, що проведено допити засновників і керівників організацій, які входять до холдингу. Найближчим часом російські слідчі планують розглянути питання про арешт часток організацій, які входять до холдингу, бенефіціаром якого є Черняк.

Чи працюють Global Spirits у Росії

Global Spirits раніше повідомляли, що після лютого 2022 року холдинг відкликав ліцензію на виробництво алкогольної продукції на російському та білоруському ринках. У травні 2022-го російські ЗМІ заявили, що алкогольні заводи, які випускали горілку "Хортиця", "Мороша" та "Первак" змінили власника в Росії.

Компанія заявила, що країна-терористка неправомірно використовує їхні бренди на своїй територій й оскаржувала це в суді Кіпру.

Сам Черняк покоментував це доволі лаконічно. Він звернув увагу на те, що у нього зросла кількість підписників.

Щось страшне коїться. Більш ніж 6 тисяч підписників за три години. Отакої,

– написав він.