Освобождал Змеиный и имеет орден за безупречную службу: кто такой Евгений Хмара, который возглавит СБУ
- Евгений Хмара станет преемником Малюка на посту главы СБУ.
- Он – начальник Центра специальных операций "А" СБУ и руководил операцией по освобождению острова Змеиный в 2022 году.
Владимир Зеленский 5 января все же уволил Василия Малюка с должности главы СБУ. И назвал фамилию преемника – это Евгений Хмара.
24 Канал собрал все, что известно о новом руководителе СБУ.
Что известно о Евгении Хмаре, который возглавит СБУ?
Он генерал-майор и начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.
Интересно, что на этой должности Хмара пробыл немного – с 25 августа 2025 года. До того, с 2023 по 2025 год, военный руководил другим центром в структуре Службы безопасности – Центром специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.
Очень важно, что в 2023 году Хмара руководил специальной операцией по освобождению острова Змеиный от оккупантов.
"Именно под руководством Евгения Хмары спецназовцы "Альфы" участвовали в одной из самых резонансных операций современной войны – освобождении острова Змеиный летом 2022 года. Подготовка к операции включала сбор разведданных, создание макета острова, индивидуальные тренировки и поминутное планирование действий каждого бойца", – писало "Характер.Media".
А сам Хмара в интервью "Милитарному" говорил о своих эмоциях после успешных операций, в частности удара по складу ГРАУ минобороны РФ в Торопце 18 сентября 2024 года.
Когда это все полетело, все сработало, все люди вернулись живыми, еще не ложатся спать и получается первая информация "имеем детонацию", и такие: ну все, ну теперь можно отдыхать. Знаете, такие вещи – это вдохновляет, сочетание такой технологии с человеческим сопровождением, с человеческими эмоциями. Видимо, в этом есть эта сила, этот ключик,
– поделился военный.
24 августа 2023 года Евгений Хмара получил звание бригадного генерала, 23 июня 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора.
В 2019 году его наградили Орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга.
Обратите внимание! Зеленский еще должен подать официальную кандидатуру нового главы СБУ Верховной Раде. За назначение должны проголосовать депутаты. И то же самое с увольнением Василия Малюка.
Зачем Зеленский назначил Хмару будущим главой СБУ?
Президент 5 января встретился с ним.
Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим,
– говорится в заметке Зеленского.
Впоследствии на сайте ОП появился указ, что Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.