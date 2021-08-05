Война и демократия – плохие партнеры: самые интересные высказывания Евгения Марчука

Первый руководитель Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер от осложнений коронавируса 5 августа. Журналисты 24 канала собрали самые интересные высказывания украинского политика и общественного деятеля.

Именно благодаря усилиям Марчука на Донбассе удалось установить "тишину" в 2020 году. Мнения политика о войне, России и Беларуси читайте далее.

Важно Умер Евгений Марчук – бывший премьер Украины и первый глава СБУ

О войне на Донбассе и агрессии России

"Голубая мечта России – отрезать Украину от моря. Что такое Новороссия в первоначальном варианте? Это Украина – не морская держава", – так Марчук объяснял, почему Россия перебрасывает свои корабли в Черное море.

В то же время стягивание войск к границе Украины осенью 2021 года имело другие причины: "Они подведут итоги того, как Украина реагировала: политики, спецслужбы, военные, население и "пятая колонна".

Путин не мог пойти в наступательную операцию, когда он публично к этому готовился – весь мир вздыбился, Украина тоже готовилась. То есть можно было нарваться на серьезную "мясорубку",

– говорил политик.

"Россия заставила практически всех журналистов и политиков участвовать в ее "флешмобе".

" Москве нужно постоянно держать Украину в напряжении , постоянно запугивать, периодически подтягивая к нашей границе то батальонные тактические группы, то полевые госпитали".

, постоянно запугивать, периодически подтягивая к нашей границе то батальонные тактические группы, то полевые госпитали". "Российская переговорная машина включает "телевизионные войска" и всю медийную артиллерию".

" Военное положение следовало бы ввести по всей Украине хотя бы на 10 – 20 дней, чтобы все почувствовали, что у нас война. С одной стороны, хорошо, что не все люди чувствуют это. Но с другой – плохо".

С одной стороны, хорошо, что не все люди чувствуют это. Но с другой – плохо". "Война и взбудораженная демократия в наших реалиях – плохие партнеры. Если ты должен свято исповедовать демократические принципы, то будешь проигрывать".

Марчук называл Путина дьяволом

По мнению первого главы СБУ "Идея-фикс Владимира Путина, если даже не захватить Украину, то расколоть ее по Днепру". Президент-агрессор "хорошо знает, что Украина намного слабее россии в военном, экономическом, информационном, демографическом смыслах. В этом плане он не боится никаких угроз со стороны Украины".

Путин хорошо знает, что никто не пошлет своих солдат в Украину воевать против России,

– подчеркнул Марчук.

"Рассчитывать, что на переговорах с Путиным могут сработать аргументы, которые базируются на международном праве, не стоит", – говорил политик в интервью.

"Дьявол с той стороны гораздо опытнее президента Зеленского. Вся машина Путина намного сильнее и намного опытнее нынешней нашей команды. Так сложилось".

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О партнерах Украины

США

О предстоящей поездке Владимира Зеленского к Джо Байдена Марчук говорил так: "В США надо ехать не с покаянием, и не с протянутой рукой. Предоставьте от Киева предложения, которые бы заинтересовали Вашингтон".

Бывший премьер призвал американцев создать на Донбассе учебные пункты: "Украина – страна которая воюет. Создайте учебные заведения, пусть даже не на линии фронта напрямую".

Великобритания и ее эсминец возле Крыма

Украина должна была поблагодарить Великобританию за открытую публичную акцию в поддержку Украины. Лондон этого ждал,

– говорил первый глава СБУ.

НАТО

"ПДЧ никаких гарантий не предоставляет. Одна треть ПДЧ – это военные проблемы, а две трети – это права человека, судебная система, рыночная экономика, борьба с коррупцией. Ну, дадут ПДЧ. Это программа домашних заданий. Там не будет никаких новостей, будут только жестче прописаны сроки для Украины".

Одна треть ПДЧ – это военные проблемы, а две трети – это права человека, судебная система, рыночная экономика, борьба с коррупцией. Ну, дадут ПДЧ. Это программа домашних заданий. Там не будет никаких новостей, будут только жестче прописаны сроки для Украины". "НАТО – это такой клуб, который очень боится принять какого-то непредсказуемого партнера" .

. "Восточный фланг НАТО сейчас ослаблен достаточно серьезно из-за того, что Россия превратила Крым в военную базу. Можно надеяться только на США и на то, что их помощь нам не будет уменьшаться".

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Марчук о Беларуси

Политик заявлял, что неважно, чем закончатся протесты против диктатора Александра Лукашенко для Украины в любом случае будет плохо: "Во-первых, плохо потому, что эта ситуация сближает Лукашенко с Путиным. Во-вторых, раньше у Украины и Беларуси были более-менее нормальные отношения, однако больше не будут".

На белорусском направлении он (Путин – 24 канал) может руками Лукашенко это сделать (обострение – 24 канал),

– предупреждал политик.

Медведчук – не лох

Ранее Марчук отреагировал на "пленки Медведчука". Он сомневался в них, ведь подчеркивал, что такой политик как Виктор Медведчук не говорил бы с российской властью по обычному телефону.

"Довольно прагматичная до цинизма особа. Очень грамотный и хорошо подготовленный Медведчук – не лох. Да, грубо говоря, он допускал, что его могут слушать. Он знает, как себя вести. Он понимает, что он с Россией в контакте, а у нас война. То есть я не допускаю себе, чтобы Медведчук вот это все говорил по обычному телефону".

Политик о ядерном оружии

"Я резко негативно отношусь к идее возвращения Украиной своего ядерного статуса, которую высказывают некоторые политики".

своего ядерного статуса, которую высказывают некоторые политики". "При первой же попытке воссоздать ядерное оружие Украина оказалась бы в мировой изоляции".

"Сегодня обладание ядерным оружием – дорогое и ненужное преимущество".

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