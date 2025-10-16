До последнего стоял за Украину: на войне погиб защитник Евгений Поветкин
- Защитник Евгений Поветкин погиб во время выполнения боевого задания в районе Железнодорожного в Запорожье.
- Прощание с ним состоится 16 октября в Самаре, на Днепропетровщине, возле Сквера Героев.
Во время выполнения боевого задания на войне погиб защитник Украины Евгений Поветкин. Он был стрелком-помощником гранатометчика.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Самара Сергея Резника.
Смотрите также Умер в плену: Офис генпрокурора раскрыл причину смерти мэра Днепрорудного Евгения Матвеева
Что пишут о гибели защитника?
Сергей Резник сообщил о гибели защитника Украины – Евгения Поветкина, 1985 года рождения.
Евгений был верным присяге, преданным своей земле, честным и мужественным. Он до последнего стоял за Украину, за мир и жизнь своих родных и побратимов. Его сердце остановилось там, где каждый вздох – борьба, а каждый день – ради нас с вами,
– рассказал городской голова Самара.
Известно, что воин был стрелком-помощником гранатометчика. Поветкин отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе Железнодорожного в Запорожье.
Прощание с защитником планируется на 16 октября в 11:00 возле Сквера Героев (улица Украинская, 4) в Самаре, в Днепропетровской области.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и уважение Евгению Поветкину!
Потери Украины на войне: что известно?
На фронте погиб житель Ивано-Франковской области, сержант Олег Тимчишин. Вечером 14 октября в доме погибшего в Опрышевцах состоялась панихида.
Трагически оборвалась жизнь Андрея Шумара 4 октября. Он был старшим сержантом и начальником радиолокационной станции радиолокационного взвода батареи артиллерийской разведки.
Также 4 октября во время выполнения боевого задания погиб 29-летний Богдан Пахольчишин. Защитник служил стрелком 2-го отделения 3-го стрелкового взвода воинской части Национальной гвардии Украины.