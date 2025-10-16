Во время выполнения боевого задания на войне погиб защитник Украины Евгений Поветкин. Он был стрелком-помощником гранатометчика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Самара Сергея Резника.

Смотрите также Умер в плену: Офис генпрокурора раскрыл причину смерти мэра Днепрорудного Евгения Матвеева

Что пишут о гибели защитника?

Сергей Резник сообщил о гибели защитника Украины – Евгения Поветкина, 1985 года рождения.

Евгений был верным присяге, преданным своей земле, честным и мужественным. Он до последнего стоял за Украину, за мир и жизнь своих родных и побратимов. Его сердце остановилось там, где каждый вздох – борьба, а каждый день – ради нас с вами,

– рассказал городской голова Самара.

Известно, что воин был стрелком-помощником гранатометчика. Поветкин отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе Железнодорожного в Запорожье.

Прощание с защитником планируется на 16 октября в 11:00 возле Сквера Героев (улица Украинская, 4) в Самаре, в Днепропетровской области.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и уважение Евгению Поветкину!

Потери Украины на войне: что известно?