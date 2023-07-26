Пригожин имел президентские амбиции: когда может повторить поход на Москву
В краткосрочной перспективе ЧВК "Вагнера" и её глава Евгений Пригожин не угрожают Владимиру Путину. Но повторение "мятежа" главарь наемников может сделать в 2024 году.
Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что все из-за того, что тогда в России запланированы президентские выборы. Поэтому возможно обострение ситуации в стране, в частности, с новой волной мобилизации.
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"У Пригожина были президентские амбиции. Он 10 месяцев почти представлял себя как кандидат в президенты России. Имел политическую роль", – отметил Жирнов.
Глава ЧВК "Вагнера" в краткосрочной перспективе не представляет угрозы для российского диктатора, ведь он не самоубийца. По словам экс-сотрудника КГБ, Пригожин уже как-то говорил о том, что попытка мятежа произошла просто из-за того, что он якобы "психанул".
В это я что-то не очень верю. Мне кажется, что он просто узнал о том, что его собираются даже арестовывать. И потому другого выхода, кроме как, для Путина устраивать этот "мятеж"...,
– рассказал бывший сотрудник Службы внешней разведки России.
В результате Пригожин получил достаточно хороший "результат". В частности, вагнеровцы ушли с фронта в Украине, а также получили выплаты. Также главе ЧВК "Вагнера" вернули деньги, золото и оружие, изъятое во время обысков.
"Получили все, что хотели. Даже Песков сказал, что якобы они даже встречались с Путиным. Так его "мятеж" получился", – сказал Сергей Жирнов.
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Недомятеж главы ЧВК "Вагнера"
- Евгений Пригожин 23 июня обвинил минобороны России в том, что оно якобы нанесло удар по позициям его наемников. Глава вагнеровцев пошел "маршем справедливости" на Москву. Наемники захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, но до столицы России не дошли 200 километров.
- Самопровозглашенный президент Беларуси провел переговоры с Пригожиным. После этого глава ЧВК "Вагнера" развернул колонны своих бойцов в полевые лагеря.
- В настоящее время вагнеровцы находятся в Беларуси. Туда прибыла уже 11 колонна наемников. Бойцы ЧВК "Вагнера" имеют свою базу в Могилевской области. Также они проводят совместные учения с белорусской армией.