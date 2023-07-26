Пригожин имел президентские амбиции: когда может повторить поход на Москву

В краткосрочной перспективе ЧВК "Вагнера" и её глава Евгений Пригожин не угрожают Владимиру Путину. Но повторение "мятежа" главарь наемников может сделать в 2024 году.

Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что все из-за того, что тогда в России запланированы президентские выборы. Поэтому возможно обострение ситуации в стране, в частности, с новой волной мобилизации.

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"У Пригожина были президентские амбиции. Он 10 месяцев почти представлял себя как кандидат в президенты России. Имел политическую роль", – отметил Жирнов.

Глава ЧВК "Вагнера" в краткосрочной перспективе не представляет угрозы для российского диктатора, ведь он не самоубийца. По словам экс-сотрудника КГБ, Пригожин уже как-то говорил о том, что попытка мятежа произошла просто из-за того, что он якобы "психанул".

В это я что-то не очень верю. Мне кажется, что он просто узнал о том, что его собираются даже арестовывать. И потому другого выхода, кроме как, для Путина устраивать этот "мятеж"...,

– рассказал бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

В результате Пригожин получил достаточно хороший "результат". В частности, вагнеровцы ушли с фронта в Украине, а также получили выплаты. Также главе ЧВК "Вагнера" вернули деньги, золото и оружие, изъятое во время обысков.

"Получили все, что хотели. Даже Песков сказал, что якобы они даже встречались с Путиным. Так его "мятеж" получился", – сказал Сергей Жирнов.

Может ли Пригожин снова пойти на Москву: смотрите видео

Недомятеж главы ЧВК "Вагнера"