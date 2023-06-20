Потролил дедовские фразочки Путина: почему Кремль до сих пор не ликвидировал Пригожина

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно критикует российского диктатора Владимира Путина. Он понимает, что ему это позволено.

Накануне Пригожин потролил Путина, эти его дедовские заявления: "говоришь обо мне, переводишь на себя". Это с детства, все эти "резиновые попы" и так далее. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Пригожин не является самостоятельным

Говорят, что Пригожин может запустить процесс развала России. Безусловно, это произойдет – либо с Пригожиным, либо без него. Но речь идет об очень далекой перспективе.

"Россия должна ослабнуть настолько, чтобы субъекты поняли: без Москвы, куда они отправляют львиную долю своих бюджетов, куда стекаются все доходы от добываемых в России ресурсов, им будет проще, у них будет собственная независимость и экономика", – отметил политтехнолог.

Но для этого нужно:

создать и запустить очень мощную движущую силу внутри России;

чтобы несколько регионов одновременно начали сражаться.

Те, кто думают, что с исчезновением Путина, Россия куда-то исчезнет… Куда денутся десятки тысяч силовиков, ФСБ-шников, прокуроров, криминалитет, 80 олигархических кланов? Они сразу скажут: "Давайте нам еще одного плешивого, какого-то неприметного, но управляемого",

– заверил Тизенгаузен.

Также олигархи когда-то за ручку привели к власти Путина. По мнению политолога, предпосылок развала России в обозримом будущем нет.

Следовательно, спектакль, который сейчас играет Пригожин, контролируемый. Если бы это было не так, он не ходил бы и не стучал в окошко минобороны.

Какая-то управляемая мина, статуэтка, сжатие руки, новичок – и Пригожина нет. В России это практикуется давно, не с такими справлялись. К сожалению, помним ужасную трагедию, когда Немцова прямо у Кремля застрелили. Где угодно его достанут и уничтожат, если будет поставлена такая задача,

– акцентировал политтехнолог.

Чтобы этого не произошло, Пригожину нужно захватить какую-нибудь территорию и полностью ее милитаризовать под себя. Но все равно его с воздуха могут уничтожить, спецоперацию по нему объявить и так далее.

"Я не вижу самостоятельной фигуры Пригожина и не вижу, что это не контролируемый процесс. Мне кажется, абсолютно все контролируется и управляется", – отметил Тизенгаузен.

Так, Пригожину можно делать некоторые выпады в сторону Путина, как и Игорю Гиркину. Если бы последний был самостоятельным, критиковал диктатора и не контролировался из Кремля или ФСБ, его бы давно убили.

"Поэтому спектакль, спектакль и еще раз спектакль", – подытожил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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