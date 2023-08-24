Соловьев уже давно показал, что он и "адекватность" – антонимы. Российский пропагандист без устали пробивает дно, а каждое его заявление – абсурднее предыдущего.

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Комментируя гибель Пригожина, Соловьев вдруг решил обвинить в этом Дениса Малюську – министра юстиции.

Это дело их рук. Или этот Малюська,

– заявил пропагандист.

Министр уже остроумно отреагировал. Он подчеркнул, что "и так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу".

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Путин выдал заявление о смерти Пригожина

Почти сутки понадобились Владимиру Путину, чтобы выдать хоть какое-то заявление о гибели Пригожина. "Бункерный дед" выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что знал главаря вагнеровцев еще с 1990-х годов.

"Пригожина я знал очень давно с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он нужных результатов", – заявил Путин.

Заметьте! Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграмме.