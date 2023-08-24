Об этом сообщили два американских чиновника. Следует заметить, что кремлевский диктатор Владимир Путин все-таки выразил соболезнования семье своего "повара".

Однако именно он, скорее всего, дал приказ убить Пригожина из-за произошедшего в июне мятежа вагнеровцев.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграме.

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Самолет могли сбить ракетой "земля-воздух"

Два американских чиновника сообщили, что по мнению Вашингтона, самолет Пригожина, вероятно, сбили ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с территории России. Однако эта информация предварительная и находится на стадии проверки. Чиновники говорили на условиях анонимности и не предоставили никаких доказательств.

Российские следователи уже возбудили уголовное дело, но из Москвы по состоянию на 24 августа не было никаких официальных сообщений о возможных причинах авиакатастрофы. Кроме того, до комментариев Путина не было никакого официального подтверждения гибели Пригожина, кроме заявления Росавиации о том, что он был на борту.

Нарушив молчание на следующий день после гибели предводителя ЧВК "Вагнера", кремлевский диктатор назвал его талантливым бизнесменом, которого он знал с 1990-х годов. По словам Путина, расследование крушения займет много времени.

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Российские следователи заявляют о бомбах на борту

Президентский самолет Embraer Legacy 600 (EMBR3.SA), летевший из Москвы в Санкт-Петербург, перевозил высокопоставленных членов команды Пригожина. Бизнес-джет разбился у села Куженкино в Тверской области.

Утром на следующий день с места авиакатастрофы еще выносили на носилках черные мешки для тел. Часть хвостовой части самолета и другие фрагменты лежали на земле у лесополосы, где судмедэксперты установили палатку.

Российское издание, имеющее хорошие источники в правоохранительных органах, сообщило, что следователи сосредоточились на версии о том, что на борту самолета могла быть одна или две бомбы.

Обратите внимание! Лидер наемников месяцами критиковал ведение войны России в Украине и пытался свергнуть министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. После договоренности с Кремлем он прекратил мятеж и согласился переехать в соседнюю Беларусь. Еще в понедельник Пригожин опубликовал видеообращение, якобы записанное в Африке. В июле он также появлялся на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге.