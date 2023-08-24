Глава Кремля, который, без сомнения, – следующий в очереди в ад, изо всех сил пытался сделать скорбное выражение лица. Он кашлял, кхекал и хмурил брови. В то же время, актерские способности подвели диктатора. Комментарий Путина распространили росСМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Юность за решеткой, кровавые миллиарды и любовь к садизму: жизнь и смерть Евгения Пригожина

Глава Кремля выразил соболезнования родственникам всех погибших. Он не забыл напомнить, что вагнеровцы – одни из тех, кто совершал геноцид украинцев и поблагодарил террористов за это.

Пригожина я знал очень давно с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он нужных результатов,

– заявил Путин.

Заметьте! Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграме.

Мог ли Путин убить Пригожина