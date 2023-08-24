Очільник Кремля, який, без сумніву, – наступний у черзі в пекло, з усіх сил намагався вдати скорботний вираз обличчя. Він кашляв, кхекав та супив брови. Водночас акторські здібності підвели диктатора. Коментар Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Юність за ґратами, криваві мільярди та любов до садизму: життя і смерть Євгенія Пригожина

Очільник Кремля висловив співчуття родичам усіх загиблих. Він не забув згадати, що вагнерівці – одні з тих, хто скоював геноцид українців й подякував терористам за це.

Пригожина я знав дуже давно з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, і добивався він потрібних результатів,

– заявив Путін.

Зауважте! Що показала експертиза тіла Прігожина, чи причетний Путін і що буде з "вагнерами" – у нашому телеграмі.

Чи міг Путін вбити Пригожина