Загалом Соловйов вже давно показав, що він та "адекватність" – антоніми. Російський пропагандист невтомно пробиває дно, а кожна його заява – абсурдніша за попередню.

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Коментуючи загибель Пригожина, Соловйов раптом вирішив звинуватити у цьому Дениса Малюську – міністра юстиції.

Це їхніх рук справа. Або цей Малюська,

– заявив пропагандист.

Міністр вже дотепно відреагував. Він наголосив, що "і так буде з кожним, хто блокує в'язничну реформу".

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Путін видав заяву про смерть Пригожина

Майже доба знадобилася Володимиру Путіну, щоб видати хоч якусь заяву про загибель Пригожина. "Бункерний дід" висловив співчуття рідним загиблих й наголосив, що знав ватажка вагнерівців ще з 1990-х років.

"Пригожина я знав дуже давно з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, і добивався він потрібних результатів", – заявив Путін.

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