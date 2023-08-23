Второй самолет Пригожина делал зигзаги над Москвой и вел себя неестественно. Он тоже, как и разбившийся в Тверской области, вылетел из Подмосковья.

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Делает "странные вещи"

По данным Flightradar, после того, как стало известно, что приватный джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795 разбился, другой вероятный самолет Пригожина начал кружить над Москвой. Очевидно, экипаж самолета был неуверен, стоит ли ему куда-то лететь, когда его "товарищ" догорает в Бологовском районе Тверской области.

Наконец-то уселся

Позже второй бизнес-джет Embraer 600, приписываемый бизнесмену Евгению Пригожину, приземлился в аэропорту "Остафьево", как пишет одно из российских СМИ. Также появилась информация, что самолет мог приземлиться в аэропорту "Внуково".

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Пригожин мог быть на борту разбившегося самолета

Сначала российские СМИ, затем Росавиация и МЧС России подтвердили падение частного джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Самолет держал курс из Москвы в Санкт-Петербург. Однако долететь ему не судилось – он упал над Тверской областью.

От самолета ничего не осталось, от экипажа – тоже. Всего погибли 10 человек.

По данным западных СМИ, разбитый самолет принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Пригожину. Сам главарь вагнеровцев тоже числился в списке пассажиров, и вполне мог отправиться "на концерт к Кобзону".

Свидетели инцидента уверяют, что перед тем, как самолет упал, раздались два взрыва. После этого у самолета отвалилось крыло и стабилизатор. Приближенные к "Вагнеру" телеграм-каналы утверждают, что самолет Пригожина был сбит российскими ЗРК С-300.

Лидера вагнеровцев могли "заказать"

Авария самолета Пригожинf могла быть неслучайной. Ведь после печально известного мятежа лидер наемников долгое время пребывал в немилости Путина. Американские лидеры единогласно советовали Пригожину тщательно проверять, что ему дают есть.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в недавнем интервью The War Zone отметил, что российские спецслужбы получили заказ на главу ЧВК "Вагнер".

Пока неизвестно, был ли Пригожин на борту своего самолета. Впрочем, когда нет, вся эта история с самолетом вполне могла быть предупредительным сигналом вагнеровцу – его могут убрать, когда угодно. Он мог уйти "красиво" так, как уже внезапно "шли" все угодившие Кремлю люди.