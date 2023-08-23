Другий літак Пригожина робив зигзаги над Москвою і поводився неприродно. Він теж, як і той, що розбився у Тверській області, вилетів з Підмосков'я.

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Робить "дивні речі"

За даними Flightradar, після того, як стало відомо, що приватний джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795 розбився, інший ймовірний літак Пригожина почав кружляти над Москвою. Вочевидь, екіпаж літака був невпевнений, чи варто йому кудись летіти, коли його "товариш" догорає в Бологовском районі Тверської області.

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Прігожина – у нашому телеграмі.

Нарешті всівся

Пізніше другий бізнес-джет Embraer 600, який приписують бізнесмену Євгену Пригожину, приземлився в аеропорту "Остаф'єво", як пише одне з російських ЗМІ. Також з'явилася інформація, що літак міг приземлитися в аеропорту "Внуково".

Пригожин міг бути на борту літака, що розбився

Спочатку російські ЗМІ, потім Росавіація та МНС Росії підтвердили падіння приватного джету Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак тримав курс з Москви до Санкт-Петербургу. Однак долетіти йому не судилося – він впав над Тверською областю.

Від літака нічого не залишилося, від екіпажу – теж. Усього загинуло 10 осіб.

За даними західних ЗМІ, розбитий літак належав засновнику ПВК "Вагнер" Пригожину. Сам ватажок вагнерівців теж значився у списку пасажирів, і цілком, міг попрямувати "на концерт до Кобзона".

Свідки інциденту запевняють, що перед тим, як літак впав, пролунало два вибухи. Після цього у літака відвалилося крило та стабілізатор. Наближені до "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак Пригожина збили російськими ЗРК С-300.

Лідера вагнерівців могли "замовити"

Аварія літака Пригожина могла бути невипадковою. Адже після сумнозвісного заколоту лідер найманців тривалий час перебував у немилості Путіна. Американські лідери одноголосно радили Пригожину ретельно перевіряти, що йому дають їсти.

Глава української розвідки Кирило Буданов у нещодавньому інтерв'ю The War Zone зазначив, що російські спецслужби отримали замовлення на главу ПВК "Вагнер".

Наразі невідомо, чи був Пригожин на борту свого літака. Втім, коли – ні, уся ця історія з літаком цілком могла бути попереджувальним сигналом вагнерівцю – його можуть прибрати, коли завгодно. Він міг піти "красиво" так, як вже раптово "йшли" усі люди, що недогодили Кремлю.