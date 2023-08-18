Кто такой Евгений Сокур, на которого планировали покушение в Киеве

На заместителя главы ГНСУ Евгения Сокура покушались в Киеве. Интересно, что до прихода в Налоговую Сокур был официальным помощником нардепа Даниила Гетманцева, который первым сообщил об инциденте.

Евгений Сокур исполняет обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины.

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Что известно о Евгении Сокуре

Прежде известно, что до прихода в налоговую он был официальным помощником Даниила Гетманцева, главы профильного комитета Рады и куратора всей налоговой политики. О Евгении Сокуре известно немногое. Его биографию нельзя найти даже на официальном сайте налоговой службы. Единственная эксклюзивная информация о Сокуре есть в материале журналистов программы "Деньги" на 1+1.

Журналисты сообщили, что в налоговую он пришел в возрасте 29 лет и сразу на руководящую должность, хотя не работал в ГНС ни дня. На вопросы представителей СМИ Сокур отвечал, что до этого занимался частной юридической практикой.

Также известно, что Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа, но не прошел, ведь 18 апреля 2022 года победительницей объявили Марину Баряхтар. Однако через 3 дня она почему-то отказалась от должности, а победителем был объявлен Сокур. Уже 7 мая 2022 года он стал и.о. заместителя главы Государственной налоговой службы. Гетманцев говорил, что его взяли, потому что "не было желающих".

За что Сокур отвечает в Налоговой

Журналисты заявили, что именно Евгений Сокур якобы отвечает за блокировку накладных по всей стране. Кроме этого, он официально курирует еще и акцизные сборы и штрафы бизнеса – то есть, все самые скандальные сферы. Комментировал эту информацию почему-то именно Гетманцев – он отрицал изданию Liga.net тот факт, что Сокур управляет системой мониторинга рисковых налоговых накладных.

Журналисты уверяют, что Сокур с подачи Гетманцева якобы "прикрывает" масштабную схему обдирания бизнеса из-за блокировки накладных.

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