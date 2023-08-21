17 августа в центре Киева на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура покушались. Двое злоумышленников были задержаны сразу на месте инцидента.

Смотрите также Кто такой Евгений Сокур, на которого планировали покушение в Киеве

Суд избрал меры пресечения

21 августа стало известно, что нападавшим на Сокура избрали меры пресечения. Оба мужчины на время досудебного расследования будут находиться под стражей без права внесения залога. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие активно изучает обстоятельства покушения. По предварительным данным, оно носило заказной характер. Ведь у нападавших, кроме орудий расправы – бейсбольных бит, было также фото 30-летнего заместителя главы ГНС и его автомобиля.

Нападение на заместителя главы ГНС

Первым о покушении на Сокура сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, двое неизвестных хотели напасть на налоговика в центре Киева где-то около 8 утра 17 августа.

Также Гетманцев заявил, что этот инцидент носит заказной характер. "Заказчики – схемщики, которые потеряли "бизнес" и перешли черту. Евгения удалось спасти благодаря слаженными действиями уголовного розыска", – сообщил он.

Впоследствии в Нацполиции подтвердили нападение по сговору. У злоумышленников нашли фото Сокура и его авто.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что предварительно вероятным мотивом покушения на должностное лицо является его профессиональная деятельность. Все прояснится, когда будет установлено лицо заказчика.

Задержанными оказались двое ранее судимых 27-летний и 31-летний мужчины, специально прибывшие в столицу для выполнения "заказа". Они арендовали квартиру неподалеку от дома, в котором жил Сокур. Кроме того, мужчины установили слежку за чиновником и приобрели необходимые для расправы орудия – автомобили и две бейсбольные биты.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту подготовки причинения умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину.