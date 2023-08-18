Нападавшие имели при себе фото потенциальной жертвы: детали покушения на Сокура

В центре Киева совершили покушение на заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Полицейские задержали двух мужчин, которые готовили нападение на чиновника.

Подозреваемые с подготовленными битами направлялись к подъезду дома Сокура. Мужчин уже задержаны. Полицейские устанавливают личность заказчика.

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Это было заказное нападение

"Полицейские смогли предотвратить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону подъезда, из которого должен был выйти потерпевший", – отметил глава Нацполиции Иван Выговский.

Также в полиции уточнили, что злоумышленниками оказались ранее судимые 27-летний и 31-летний граждане. Они не киевляне, а жители одного из регионов Украины. Следователи выясняют личность заказчика нападения.

Кроме бит, нападавшие имели при себе фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля. Это указывает на заказной характер преступления,

– подчеркнули в полиции.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Нападавшие имели при себе фото Сокура / Фото Нацполиции

Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что утром 17 августа в центре столицы пытались убить замглавы ГНСУ Сокура. Также он заявил, что заказчики – "схемщики, которые потеряли бизнес и перешли черту".