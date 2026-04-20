Ушел из жизни заслуженный художник Украины Евгений Удин

Евгений Удин умер в возрасте 89 лет. Более 60 лет художник жил и творил в Тернополе, где также возглавлял местное отделение Союза художников Украины.

О трагедии сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в своих соцсетях.

Что известно о Евгении Удине?

Евгений Удин был не только художником, но и графиком, педагогом. Он проиллюстрировал и оформил более 120 книг для издательств Украины. С 1961 года жил в Тернополе, был почетным гражданином города.

Более полувека его акварели и графика сохраняли лицо Тернополя – каждую улицу, каждый фасад, каждую деталь, которую другие могли бы и не заметить. Он рисовал город – и учил видеть его других. Через его студии, мастер-классы и пленэры прошли поколения тернопольских художников,

– пишет в своих соцсетях Сергей Надал.

С 1961 года Евгений был участником художественных выставок в Украине и за рубежом: В Болгарии, Канаде, Польше, Румынии, России, Словакии, США, Японии и других странах. В 1983 – 1992 он был председателем Тернопольской областной организации Национального союза художников Украины. После начала российско-украинской войны художник помогал армии, передавая средства от продажи своих работ тернопольской 44-й артиллерийской бригаде.

Во вторник, 21 апреля, в 13:00 состоятся похороны.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным, близким, ученикам и друзьям. Светлая память.

