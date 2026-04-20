Ушел из жизни заслуженный художник Украины Евгений Удин
- Евгений Удин, заслуженный художник Украины, умер в возрасте 89 лет в Тернополе.
- Он проиллюстрировал более 120 книг, был почетным гражданином Тернополя и помогал армии, передавая средства от продажи своих работ.
Евгений Удин умер в возрасте 89 лет. Более 60 лет художник жил и творил в Тернополе, где также возглавлял местное отделение Союза художников Украины.
О трагедии сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в своих соцсетях.
Что известно о Евгении Удине?
Евгений Удин был не только художником, но и графиком, педагогом. Он проиллюстрировал и оформил более 120 книг для издательств Украины. С 1961 года жил в Тернополе, был почетным гражданином города.
Более полувека его акварели и графика сохраняли лицо Тернополя – каждую улицу, каждый фасад, каждую деталь, которую другие могли бы и не заметить. Он рисовал город – и учил видеть его других. Через его студии, мастер-классы и пленэры прошли поколения тернопольских художников,
– пишет в своих соцсетях Сергей Надал.
С 1961 года Евгений был участником художественных выставок в Украине и за рубежом: В Болгарии, Канаде, Польше, Румынии, России, Словакии, США, Японии и других странах. В 1983 – 1992 он был председателем Тернопольской областной организации Национального союза художников Украины. После начала российско-украинской войны художник помогал армии, передавая средства от продажи своих работ тернопольской 44-й артиллерийской бригаде.
Во вторник, 21 апреля, в 13:00 состоятся похороны.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным, близким, ученикам и друзьям. Светлая память.
Кого из известных людей недавно потеряла Украина?
18 апреля в Киеве произошел теракт, в результате которого погиб музыкант Игорь Савченко из группы "Второе Солнце". У него остались жена и дочь.
Во вторник, 21 апреля состоятся похороны режиссера Игоря Малахова. Он погиб 29 декабря 2023 года под Авдеевкой, и с тех пор считался пропавшим без вести.
18 марта в Купянске-Узловом погиб стендап-комик и военнослужащий Артур Петров. Церемония прощания состоялась в Киеве, где присутствовали родные, коллеги и друзья, которые вспоминали его как хорошего человека и профессионального военного.