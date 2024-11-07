На выборах в Конгресс США от Вирджинии побеждает уроженец Киева Евгений Виндман

Демократ Евгений Виндман одержал победу на выборах в Палату представителей в штате Вирджиния. Виндман ранее отметился как один из обличителей во время первого импичмента против президента США Дональда Трампа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. В издании отметили, что победа Виндмана помогает оставить округ в руках демократов и поддержать надежду партии получить большинство в Палате представителей.

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Что известно о Евгении Виндмане

49-летний Евгений Виндман заменит демократку Эбигейл Спанбергер в Палате представителей, поскольку она решила баллотироваться на должность губернатора.

Евгений Виндман родился в Украине и является бывшим подполковником армии США, юристом и братом-близнецом Александра Виндмана. Братья родились в Киеве в 1975 году. Их мать умерла, когда им было по три года, после чего их отец эмигрировал с детьми в США, поселившись в Бруклине.

С 2018 года Виндман работал заместителем юридического советника в Совете национальной безопасности США.

Интересно то, что оба брата Виндманы стали обличителями в деле о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который привел к первому импичменту против Трампа. Тогда они выразили обеспокоенность возможным давлением со стороны Трампа на Украину для начала расследования дела Джо Байдена и его сына Хантера. После этого обоих братьев уволили, причем в Пентагоне заявили, что Евгений Виндман подвергся мести со стороны администрации Трампа.

В издании отметили, что Дональд Трамп – единственный президент США, которому дважды объявляли импичмент. Впервые это произошло из-за его телефонного звонка с Зеленским в 2019 году, когда Трамп призвал расследовать деятельность компании Burisma, связанную с Хантером Байденом, сыном Джо Байдена, который в то время был его политическим оппонентом. Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, однако Сенат его оправдал.