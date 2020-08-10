Евгения Зайчкина считали жертвой протестов в Беларуси. Оказалось, что мужчина жив – его задержали, а затем госпитализировали. К счастью, обошлось без серьезных травм. Зато, где находится его брат, Зайчкин не знает.

Зайчкин об участии в протесте и задержании

На самом деле мужчина, которого считали погибшим в результате протестов в Беларуси, жив, сообщает в телеграме "Белсат TV".

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Его зовут Евгений Зайчкин. Мужчина рассказал, что вечером 9 августа вместе с братом вышел на протест.

Они подошли к STEL, а затем подъехал микроавтобус. Оттуда выпрыгнули ОМОНовцы и начали задерживать всех, применяя силу.

Когда я понял, что они бегут за мной, я стал на колени и поднял руки,

– рассказал Зайчкин.

Следующее, что он вспоминает, качели и дубина. Первый раз его ударили по лицу, пошла кровь, потом били по телу. Протестующий добавил, что их с братом задержали.

Мужчина жив, однако его брат исчез

"Я был в больнице, там был милиционер, я рассказал ему, что произошло, подписал. Он ушел, – отметил Зайчкин.

Переломов у него не обнаружили, поэтому разрешили пойти домой. Однако Зайчкин не знает, где его брат, он не вернулся домой.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После объявления предварительных результатов выборов люди вышли на протесты.

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