Євгена Зайчкіна вважали жертвою протестів у Білорусі. Виявилося, що чоловік живий – його затримали, а тоді госпіталізували. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Натомість, де перебуває його брат, Зайчкін не знає.

Зайчкін про участь у протесті та затримання

Насправді чоловік, якого вважали загиблим у результаті протестів у Білорусі, живий, повідомляє у телеграмі "Белсат TV".

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Його звати Євген Зайчкін. Чоловік розповів, що ввечері 9 серпня разом з братом вийшов на протест.

Вони підійшли до STEL, а тоді під'їхав мікроавтобус. Звідти вистрибнули ОМОНівці та почали затримувати всіх, застосовуючи силу.

Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, я став на коліна і підняв руки,

– розповів Зайчкін.

Наступне, що він пригадує, гойдалка та дубина. Перший раз його вдарили по обличчю – пішла кров, згодом били по тілу. Протестувальник додав, що їх з братом затримали.

Чоловік живий, однак його брат зник

"Я був у лікарні, там був міліціонер, я розповів йому, що сталося, підписав. Він пішов, – зазначив Зайчкін.

Переломів у нього не діагностували, тому дозволили піти додому. Однак Зайчкін не знає, де його брат, він не повернувся додому.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента. Опісля оголошення попередніх результатів виборів люди вийшли на протести.

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