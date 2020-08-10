Чоловік, якого вважали жертвою протестів у Білорусі, живий і розповів про пережите
Євгена Зайчкіна вважали жертвою протестів у Білорусі. Виявилося, що чоловік живий – його затримали, а тоді госпіталізували. На щастя, обійшлося без серйозних травм. Натомість, де перебуває його брат, Зайчкін не знає.
Зайчкін про участь у протесті та затримання
Насправді чоловік, якого вважали загиблим у результаті протестів у Білорусі, живий, повідомляє у телеграмі "Белсат TV".
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Його звати Євген Зайчкін. Чоловік розповів, що ввечері 9 серпня разом з братом вийшов на протест.
Вони підійшли до STEL, а тоді під'їхав мікроавтобус. Звідти вистрибнули ОМОНівці та почали затримувати всіх, застосовуючи силу.
Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, я став на коліна і підняв руки,
– розповів Зайчкін.
Наступне, що він пригадує, гойдалка та дубина. Перший раз його вдарили по обличчю – пішла кров, згодом били по тілу. Протестувальник додав, що їх з братом затримали.
Чоловік живий, однак його брат зник
"Я був у лікарні, там був міліціонер, я розповів йому, що сталося, підписав. Він пішов, – зазначив Зайчкін.
Переломів у нього не діагностували, тому дозволили піти додому. Однак Зайчкін не знає, де його брат, він не повернувся додому.
Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента. Опісля оголошення попередніх результатів виборів люди вийшли на протести.
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Протести у Білорусі: основне
- За даними екзитполів, з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
- Тисячі білорусів вийшли на вулиці міст, заявляючи про масові фальсифікації.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі, силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягували війська.
- У столиці сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Раніше повідомляли про трьох загиблих та десятки поранених. Крім того, приблизно 3 тисячі людей затримали. Офіційна влада цю інформацію спростовує.