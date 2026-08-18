Евгения Коновальца перезахоронили на Национальном мемориальном кладбище

Во вторник, 18 августа, на Национальном военно-мемориальном кладбище в Киевской области состоялась церемония перезахоронения первого председателя ОУН Евгения Коновальца.

Об этом сообщает hromadske .

Как прошло перезахоронение?

На процессии присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Сергей Корецкий, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместительница Ирина Верещук.

Также на мероприятие пришли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместитель Елена Кондратюк, глава Министерства по делам ветеранов Виталий Ким, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига, исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и министр внутренних дел Иван Выговский.

С речью на церемонии выступил глава государства. Владимир Зеленский выразил благодарность всем патриотам, хранившим память о Коновальце десятилетиями, и тем, для кого "возвращение полковника Коновальца в Украину было делом чести".

Коновалец знал, что сильное государство нуждается в сильной армии, и был организатором украинского войска, доблесть которого до сих пор вдохновляет всех наших воинов. К большому сожалению, тогда Украина не смогла утвердиться, не хватило единства, не хватило мудрости тогдашним политическим лидерам, не хватило умения строить настоящие связи с миром,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас настало время Украины, а восстановление независимости позволило государству защитить свое право оставаться собой.

"Уже никто не уберет из Киева сине-желтые флаги, и только наше государство, и только Украина будет выбирать себе национальный путь", – сказал президент.

Перезахоронение Евгения Коновальца: смотрите видео

Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі



Відео: Денис Булавін / hromadske pic.twitter.com/sSNbyxn0lx — hromadske (@HromadskeUA) August 18, 2026

В то же время глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов рассказал о результатах компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и других исследований, которые проводили с останками полковника Евгения Коновальца.

Он отметил, что по возвращении останков в Киев провели МРТ, которое подтвердило наличие скелета и других остатков. Алферов напомнил, что Коновалец погиб в результате взрыва, организованного российским агентом.

Он также отметил, что первого председателя ОУН похоронили в деревянном гробу, внутри которого разместили металлический гроб с небольшим окошком. Так, полковник 88 лет почил на местном кладбище "Кроссвейк" в Нидерландах.

Эксгумацию останков Евгения Коновальца провели 11 августа в Роттердаме, где он был похоронен после убийства Павлом Судоплатовым в 1938 году. 13 августа прах полковника торжественно встретили в Украине с государственными и военными почестями. А 16 августа прошла церемония прощания с Коновальцем в Патриаршем соборе в Киеве.