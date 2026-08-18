Про це повідомляє hromadske.

Як пройшло перепоховання?

На процесії були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук.

Також на захід прийшли голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його заступниця Олена Кондратюк, очільник Міністерства у справах ветеранів Віталій Кім, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

З промовою під час церемонії виступив глава держави. Володимир Зеленський висловив вдячність усім патріотам, які берегли пам'ять про Коновальця десятиліттями, і тим, для кого "повернення полковника Коновальця в Україну було справою честі".

Коновалець знав, що сильна держава потребує сильної армії, і був організатором українського війська, звитяга якого досі надихає всіх наших воїнів. На превеликий жаль, тоді Україна не змогла утвердитися, забракло єдності, забракло мудрості тогочасним політичним лідерам, забракло уміння будувати справжні зв'язки зі світом,

– висловився Зеленський.

Він додав, що тепер настав час України, а відновлення незалежності дало державі змогу захистити своє право залишатися собою.

"Уже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори, і тільки наша держава, і тільки Україна обиратиме собі національний шлях", – сказав президент.

Перепоховання Євгена Коновальця: дивіться відео hromadske

Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі



Відео: Денис Булавін / hromadske pic.twitter.com/sSNbyxn0lx — hromadske (@HromadskeUA) August 18, 2026

Водночас голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров розповів про результати комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії та інших досліджень, які проводили з останками полковника Євгена Коновальця.

Він зазначив, що після повернення останків до Києва провели МРТ, яке підтвердило наявність кістяка та інших решток.

Алфьоров нагадав, що Коновалець загинув унаслідок вибуху, організованого російським агентом. Він також зазначив, що першого голову ОУН поховали у дерев'яній труні, всередині якої розмістили металеву труну з невеликим віконцем.

Так, полковник 88 років спочивав на місцевому цвинтарі "Кросвейк" у Нідерландах. Ексгумацію останків Євгена Коновальця провели 11 серпня у Роттердамі, де його поховали після вбивства Павлом Судоплатовим у 1938 році. 13 серпня прах полковника урочисто зустріли в Україні з державними та військовими почестями. А 16 серпня відбулася церемонія прощання з Коновальцем у Патріаршому соборі у Києві.